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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica ile oynayacağı maç öncesinde son hazırlık mücadelesini, İtalya temsilcisi ile yapacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 11:45
Fenerbahçe - Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın İtalya'nın Cagliari ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Fenerbahçe - Cagliari maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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Yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçını İstanbul'da, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynayan , ardından kamp çalışmaları için İsviçre'nin Lozan kentine gitti.

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İsviçre kampında Lozan ve Fulham takımlarıyla özel maçta karşılaşan sarı-lacivertliler, bu sezon Kadıköy'de taraftarı önüne ise ilk kez Feyenoord mücadelesinde çıktı. Hollanda temsilcisiyle hazırlık maçında 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, daha sonra İzmir'de 4 günlük bir kamp süreci geçirdi. Bu süreçte Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşan Fenerbahçe, ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürdü.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine 3. ön eleme turundan başlayacak sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımıyla play-off'a yükselebilmek için 2 karşılaşma oynayacak. Yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak Fenerbahçe, rövanşa ise 14 Ağustos Salı günü çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon ilk maçını ise 11 Ağustos Cumartesi günü Bursaspor ile yapacak.

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Fenerbahçe - Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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