Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kasımpaşa'dan sessiz prova

'dan sessiz prova

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , hazırlık maçında Hollanda ekibi Oss ile 0-0 berabere kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 20:37
Kasımpaşa'dan sessiz prova

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hollanda'da kamp çalışmalarını gerçekleştiren lacivert-beyazlı ekip, mücadeleye Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Hakan Demir, Sadiku, Eduok, Khalili, Trezeguet ve Mustafa Erboğa 11'iyle sahaya çıktı.

Karşılaşmada iki takım da fileleri havalandıramayınca müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.

Hollanda'daki kamp çalışmalarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, bu akşam İstanbul'a dönecek. Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına 2 Ağustos Perşembe günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa'dan sessiz prova
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN