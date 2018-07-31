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ve , Karagümrük'te

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi , ve 'i kadrosuna kattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 16:18
Mehmet Batdal ve Turgut Doğan Şahin, Karagümrük'te

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Turgut Doğan Şahin ve Mehmet Batdal'ı renklerine bağladı. Turgut Doğan ve Mehmet'e 'Karagümrük ailesine hoş geldin.' diyor, kulübümüzle birlikte nice başarılar, zaferler ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." denildi.

Bucaspor altyapısından yetişen Mehmet Batdal, Galatasaray, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor ve Medipol Başakşehir formaları giydi. 32 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonun ikinci yarısını Osmanlıspor'da geçirdi.

Samsunspor altyapısından çıkan Turgut Doğan Şahin ise MKE Ankaragücü, Gaziantepspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'da futbol oynadı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'un formasını terletti.

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Mehmet Batdal ve Turgut Doğan Şahin, Karagümrük'te
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