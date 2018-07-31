Metin Tekin: Gomis meselesi diyalogla çözülmeli

Gomis'in menajerinin Galatasaray'dan zam talebi geri çevrildi, mesele de biraz gerildi. Sizce Gomis cephesinin zam talebi haklı mı, yoksa Galatasaray doğru bir duruş mu sergiledi?

İKİ farklı taraf var burada. Bafetimbi Gomis mukavele şartlarını yerine getirmeden zam istiyor. Bu çok sportif, ahlâka uygun değil. Eğer önceden söz verilmişse, talep edebilir. Gomis kesinlikle çok başarılı, şampiyonlukta büyük payı vardı. Oyuna değil ama sonuca etki eden bir oyuncuydu. Bu futbol ortamında, bazı şeylerin kulübün de oyuncunun da kafasına yatması lazım. Böyle olunca oyuncudan verim alamıyorsunuz, kulüp açısından da güven sorunu oluyor. Gomis meselesi medya boyutunda değil, diyalog boyutunda çözülmeli bence.

Henry Onyekuru hızlı ve fuleli bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Sizce Galatasaray'a katkı sağlayabilir mi?

BENİM oyuncular için genel görüşüm şöyle; atletik özellikler çok önemli, Onyekuru da bu şekilde. Teknik kapasitesi istenen kapasitede olmayabilir ama çok iyi atlet. Bu atletizmle işi kotarabilir mi, ona bakacağız. Beklentilerin yüksek olduğunu söyleyebilirim.

ŞENOL HOCA ÇABUK BİR STOPER İSTER!

Beşiktaş'a yeni gelen bir stoper var, Şilili Enzo Roco. Uzun boylu, hava hakimiyeti yüksek ama yavaş bir stoper. Sizce siyah-beyazlı takımın bu tip bir futbolcuya ihtiyacı var mıydı?

Beşiktaş'ta en çok oyuncu kaybedilen bölge stoper oldu. Tosic, Çin'e gitti. Vida ile Pepe'nin de piyasada istenen stoperler olduğunu görüyoruz. Beşiktaş'a gelir getirebilecek isimler... Mitrovic de kadroda tutulmadı ve teklif kabul edildi. Yeni gelen Enzo Roco'nun performansı için lig maçlarından sonra bir şey söylemek daha mümkün. Fiziği var, yüksek toplarda iyi ama Beşiktaş'ın ligde kullanacağı savunma anlayışıyla değerlendirdiğimiz zaman o çabukluğu, istenen stoper hareketliliğini verebilecek mi, soru işareti.

ALTERNATİF GELEBİLİR

Şenol Güneş, istediği stoperi tarif ederken 'çabukluğu' çok kullanmıştı. Roco o tip bir stoper değil ama umarım Beşiktaş'a faydalı olacaktır. Pepe ile Vida'dan birinin ayrılacağını düşünürsek alternatif bir oyuncu daha gelebilir buraya. Bunun da elde edilecek gelirle alakalı olduğunu düşünüyorum.

Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş'ın omurgası bozuldu" yorumunu yaptı. Siz bu tespite katılıyor musunuz?

EĞER özellikle Pepe giderse Rıdvan Hoca'nın bu saptaması çok doğru. Fabri gitti, Talisca gitti. O omurgayı istenen seviyede oluşturmak hiç kolay değildir. Beşiktaş açısından ciddi bir kayıp olduğunu düşünüyorum.

NEGREDO KALMAZ

ŞU ana kadar yapılan transferlerle de özellikle santrfor arkası bölgesinde oyuncuya çok ihtiyaç var. Negredo'dan da vazgeçilmeye çalışılıyor ama henüz bir gelişme yok. Şenol Hoca'nın söyledikleri mühim. Negredo'nun bu maliyetle kulübede hem de takım yönetimi açısından Beşiktaş'ta kalmasının zor olduğunu ifade etti. O da ayrılırsa omurganın büyük ölçüde bozulacağını görüyoruz. Yeni omurganın seviyesini ise göreceğiz.

ATİBA KATKI SAĞLAR

Atiba 825 bin Euro'yu kabul edip kalma kararı aldı. Bu konudaki düşünceniz nedir, Atiba'yı bu sene hangi rolde görürüz??

ATIBA'NIN yeni sözleşmesinin sadece 1 senelik olduğunu düşündüğümüzde faydalı bir iş yapıldığını düşünüyorum. Tabii ki verim olarak nasıl olacağı Şenol Hoca'yı düşündürebilir ama Atiba'nın biraz başrolden geriye doğru gittiğini gördük geçen sezon. Tek bir sezon olsa dahi katkı verecektir. Belki Medel'le aynı pozisyonda oynuyor ama daha farklı bir oyuncu tipi. Bu bakımdan da kadroya derinlik katıyor. Ayrıca maliyetin düşük olduğunu göz önüne alırsak iyi bir alternatif diyebiliriz.

2-3 YILLIK GEÇİŞ DÖNEMİ OLACAK

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, kulübün 621 milyon Euro borcu olduğunu açıklamıştı. Geçen haftadan beri tartışmalar dinmedi. Böylesi bir borcun altından kalkmak sizce mümkün mü?

BU tarz yüklerin altından kalkmak çok zordur... Esasen buraya nasıl gelindiğine bakmak lazım. Fenerbahçe bu konuda bilinmezliğini koruyan bir kulüptü, hiç şeffaf değildi. Birden bu parayla karşılaşınca Fenerbahçe kamuoyunun şok olduğunu düşünüyorum. Asıl önemli olan nasıl çözüm üretileceği çünkü böyle gitmeyeceği kesin. Belki küçülerek değil, küçülmek zorunda kalarak ya da başka yollarla halledilmeye çalışılacak. 2-3 yıllık geçiş dönemine ihtiyaçları var. Birtakım sportif başarılarda yarışmacı olsalar bile istenen düzeyde olamayabilirler. Sadece Fenerbahçe için demiyorum, üç aşağı beş yukarı tüm kulüpler bu durumda. Hemen hemen hepsinin ciddi sıkıntıları var. Üç büyüklerin borçları daha büyük gözüküyor ama diğerlerinin gelir-gider oranı daha da kötü durumda. Türk futbolunda 2-3 senelik geçiş dönemine ihtiyaç var.

Fenerbahçe hazırlık dönemine genç oyuncu takviyeleriyle çıktı. Tenik direktör Cocu'nun takımı Benfica'yı geçebilir mi?

Hepimiz genç oyuncu almak isteriz ama esas mesele genç ve yetenekli olması... Umarım Fenerbahçe'nin bu kararları doğrudur. Önemli olan o seviyenin yeterliliğinde olmaktır. Benfica eşleşmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. İdeal bir kadrodan ya da ideal bir oyundan söz etmek zor. Benfica da geriledi diyebiliriz ancak turun favorisi yine de Portekiz ekibi gibi gözüküyor.

DEĞERİNİ BULAN HERKES SATILIR

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'e teklifler olduğu söyleniyor. Sizce göndermeliler mi, yoksa bu sezon da faydalanıp gelecek yıllarda mı transferi düşünülmeli?

ABDÜLKADIR üzerinden Trabzonspor'a bakarsak iki kararın verilmesi gerekiyor. Abdülkadir ve Yusuf'un üzerine kurulu bir kadro mu, yoksa ikisinden gelecek gelirle kurulacak yeni bir Trabzonspor kadrosu mu? İkinci seçenek için biraz geç kalınmış durumda. Abdülkadir hakikaten genç ve yetenekli bir oyuncu. Bu sene oluşan piyasayı tekrar yakalayamayabilir ama eğer performansı tutturursa para da getirebilir. Burada temel nokta gerçek değerini bulduğuna inanıyorlarsa satmak en doğrusu…