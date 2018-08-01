Fenerbahçe'de Brezilya falı! Ya Josef ya Giuliano

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile oynayacağı maça konsantre olurken, zorlu süreçte futbolcuların kafasının karışmaması için transfer yapma işini tur sonrasına bıraktı. UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle futbolcu satmadan alamayan sarılacivertliler, göndereceği isimler için uluslararası piyasa ile görüşme halinde. Fenerbahçe'nin elden çıkarması muhtemel isimler Giuliano ile Josef de Souza olacak. Brezilyalı yıldızlara, İngiltere'den teklifler bulunsa da rakamlar henüz istenen seviyeye ulaşmış değil. Geçen sezon transferin son günlerinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'in kapısından dönen Souza'ya bu kez Crystal Palace kulübünün 12 milyon Euro'luk bir teklif getirdiği iddia ediliyor.

7 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Giuliano için kulübe ciddi denilebilecek bir teklif gelmedi. Sportif Direktör Comolli'nin arayış içinde olduğu ancak henüz sonuç alamadığı kaydedildi. Brezilyalı orta saha, geçen sezon Rus ekibi Zenit'ten Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Yönetim, sözleşmesinin bitişine 1 yıl kalması ve o bölgede Mehmet Topal'ın bulunması nedeniyle Souza'nın satışına daha sıcak. Fenerbahçe, Fernandao dışında satış yapamadığı için şu an Benfica maçı kadrosuna sadece Andre Ayew ve Barış Alıcı'yı yazabilecek. Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer mevcut şartlar değişmezse Benfica eşleşmesinde ana kadronun dışında kalacak. Fenerbahçe yönetimi, elindeki oyunculardan bonservis geliri elde edebilmek için yoğun bir mesai harcıyor.

JOSEF DE SOUZA

5 hazırlık karşılaşmasında da sahadaydı. 324 dakika görev yaptı. Gol ve asisti yok. Geçen sezon 41 resmi maçta görev yaptı. 4 gol atarken, 1 de asistle takıma katkı verdi.

GIULIANO

4 hazırlık maçında 225 dakika görev aldı. Fulham ve Feyenoord maçlarında birer gol attı. Geçen sezon 36 resmi maçta Fenerbahçe formasını giydi. 15 gol atarken, 6 da asist yaptı.

Transfer haberleri sonrası Josef, sosyal medyadan 'Fenerbahçe'de mutluyum' paylaşımı yaptı.

ÖMER ÜRÜNDÜL

Josef de Souza'ya ihtiyaç var

HER zaman vurguladığım bir konu var; günümüz futbolunda ne kadar yetenekli olursan ol eğer fizik gücün iyi ve istenilen seviyede değilse bir işe yaramıyor. Giuliano kaliteli bir oyuncu ama fizik gücü günümüz futbolunun ilkelerine uygun değil. Josef de Souza ise hem istikrarlı hem de Fenerbahçe'nin en çok koşan, en fazla pres yapan oyuncusu. Böyle bir oyuncuyu kaybetmek, takım savunmasına ciddi arızalar verir. Bu yüzden Fenerbahçe'nin Souza'ya daha çok ihtiyacı var.

GÜRCAN BİLGİÇ

Sistem 'Giuliano gitsin' diyor

ASLINDA 'Ne yardan ne de serden' durumu var. İki oyuncu da takım için potansiyel taşıyor. Ancak Cocu'nun ön tarafta üçlü oynamak istediğini düşündüğümüzde bu dizilişte Giuliano'nun yeri yok. Forvet arkası ya da ikinci santrfor oynayabiliyor. Sistemin verdiği mesaj Giuliano'nun satılmasının daha doğru olduğunu gösteriyor. Souza'nın görevini üstlenebilecek; Oğuz Kaan, Neustadter ve Mehmet Ekici gibi orta saha alternatifleri var. Eğer karar ondan yana çıkarsa takım yine bu boşluğu doldurabilir.

VAN BEEK İÇİN F.BAHÇE SIR DEĞİL!

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Cocu'nun takımda görmek istediği, Feyenoord'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Van Beek için Hollandalı gazeteci Martijn Krabbendam'dan çarpıcı bir iddia geldi. Krabbendam, "Van Beek için Türkiye'den teklif var. Bu bir sır değil. Ancak sadece Türkiye'den teklif yok. İtalya ve Almanya'dan da onu isteyen kulüpler var" ifadesini kullandı.