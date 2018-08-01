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"Burada işimiz çok zor"

UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında yarın ile karşılaşacak 'da teknik direktör ve futbolcu Odmar Faerö, 'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 22:25
Jakup A Borg Burada işimiz çok zor

A Borg, ilk maçta 2-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, "İlk maçtaki skora göre burada işimiz çok zor. çok iyi bir takım" dedi. Böyle büyük takımlara karşı bir deneyimleri olmadığını söyleyen A Borg, "Daha önce böyle büyük bir takımla oynamamıştık. Bu harika bir şey, keyfini çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

lı futbolcu Odmar Faerö ise güzel bir atmosferde maça çıkacaklarını söyledi. Faerö, "Beşiktaş'ta uluslararası deneyime sahip oyuncular var. Güzel bir atmosferde oynayacağız. Ancak biz buna milli maçlarda alıştık" dedi.

Öte yandan Faroe Adaları ekibi, yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını 'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

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Jakup A Borg "Burada işimiz çok zor"
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