Sivasspor'a Lyon'dan tecrübeli stoper

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirmek istiyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Lyon takımının kadrosunda bulunan ancak 11'de forma şansı bulamayan Mapou Yanga-Mbiwa'yı listesine alan Sivasspor, oyuncu için ilk teklifini de yaptı.

Forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Mapou Yanga-Mbiwa için kulübü Lyon'a kiralama teklifinde bulunan Sivasspor yanıt beklemeye koyuldu. Daha önce Roma ve Newcastle United formaları da giyen Mapou Yanga-Mbiwa geçen yıl sadece 3 defa Lyon forması giyebilmişti.

HABER: Serkan AKKOYUN