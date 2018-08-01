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'a 'dan tecrübeli stoper

ekiplerinden , 'dan 29 yaşındaki stoper 'yı kiralık olarak istedi.

Giriş Tarihi: 1.8.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 17:08
Sivasspor'a Lyon'dan tecrübeli stoper

ekiplerinden kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirmek istiyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın takımının kadrosunda bulunan ancak 11'de forma şansı bulamayan 'yı listesine alan spor, oyuncu için ilk teklifini de yaptı.

Forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Mapou Yanga-Mbiwa için kulübü Lyon'a kiralama teklifinde bulunan Sivasspor yanıt beklemeye koyuldu. Daha önce Roma ve Newcastle United formaları da giyen Mapou Yanga-Mbiwa geçen yıl sadece 3 defa Lyon forması giyebilmişti.

HABER: Serkan AKKOYUN

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Sivasspor'a Lyon'dan tecrübeli stoper
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