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‘Tarihin eşiğindeyiz’

Kulüpler Birliği Başkanı , vakıf olarak daha aktif olabilmek ve ligin marka değerine katkı sağlayabilmek için önemli kararlar alacaklarını açıkladı

BAHADIR BEYARSLAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
‘Tarihin eşiğindeyiz’
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni sezon öncesi gündem maddelerini görüşmek üzere bir araya geldi. Zirve sonrası açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı , "İnanılmaz bir dostluk ortamı var. Yapacağımız değişiklikleri konuştuk. Tarihi kararları alma arifesindeyiz. Artık Kulüpler Birliği'nin daha aktif kullanılması konusunda mutabakatımız var. Daha çok personeli olan, Süper Lig'in marka değerine yatırım yapan bir yapıya dönüşeceğiz" dedi. Transfer döneminin sessiz geçmesi üzerine gelen bir soruyu da yanıtlayan Orman, "Türkiye'de faiz oranları yükselmiş vaziyette, kur yükselmiş vaziyette. Kulüplerin içinde bulunduğu durum ortada. Bu nedenlerle mantıklı gitmeye çalışacağız" yanıtını verdi.

F.BAHÇE BAŞKANI KOÇ DA KATILDI
Başkan seçildikten kısa süre sonra Kulüpler Birliği'nin iftarına katılarak sarı-lacivertlileri temsil eden , dün de vakfın toplantısında yer aldı. Bu arada G.Saray Başkanı ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, yönetim toplantısı nedeniyle Kulüpler Birliği'nden erken ayrıldı.
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