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Ve Higuain Milan’da

Ronaldo’nun gelişiyle birlikte gözden düşen Arjantinli golcü Higuain, toplam 54 milyon Euro’ya Milan’a oluyor...

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Ve Higuain Milan’da
döneminde adı sık sık Chelsea ile anılan Gonzalo Higuain, Milan'a transfer oluyor. Sky Sports'un haberine göre; Higuain için Juventus'a 18 milyon Euro'luk kiralama bedeli ve 36 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu teklif eden Milan, oyuncuyu da ikna etti. Arjantinli yıldız, İtalyan devi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve senelik 7.5 milyon Euro kazanacak. Higuain, geçtiğimiz sezon formasıyla çıktığı 50 maçta 23 gol atmıştı. Öte yandan bu transferin sonuçlanmasıyla birlikte Milanlı Bonucci'nin eski takımı Juventus'a dönmesinin önünü açacak Caldara takasının da kısa sürede netleşmesi bekleniyor.
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Ve Higuain Milan’da
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