Yasa dışı bahse ilk darbe

Spor Toto
Teşkilatı, TBMM'ye sunulan yasa değişikliğiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
'nun girişimleri ile dağıtılan ikramiye oranının brüt yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkartıldığı belirtilen açıklamada, "Bu sayede yasa dışı bahis ile mücadelede çok önemli bir eşik geçildi. Dağıtılan ikramiye oranının artırılması yasasının TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından yasa dışı bahse ağır darbe vuruldu
" denildi. Yasa dışı bahis oyunlarında vergi ödenmemesi ve bu oyunların yıllık işlem hacmindeki artışın, ciddi sorunlara ortam hazırladığının altı çizilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:
TERÖRLE BAĞLANTILI
"Yasa dışı bahisle mücadele sayesinde önüne geçilmek istenen noktalardan biri de yasa dışı bahis ve terör arasındaki bağlantıdır. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun önderliğinde bütün bakanlık teşkilatı, bu bağlantıyı ve yasa dışı bahsi bitirene kadar etkin mücadelesini sürdürmekte kararlıdır.
Çıkan yasa ile yurt dışına bahis yoluyla çıkan ve kirli emellere alet olan milyarlarca liranın ülke yatırımlarına aktarılmasına imkan sağlayarak Türkiye'nin uğradığı zararın önlenmesi amaçlanmaktadır."