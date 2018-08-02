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Bonucci 1 yıl aradan sonra 'ta

'da forma giyen İtalyan futbolcu , Higuain indeki anlaşmaya göre tekrar 'a döndü. Bonucci, geçtiğimiz sezon 42 milyon Euro'ya Milan'a transfer olmuştu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 16:37
Bonucci 1 yıl aradan sonra Juventus'ta

Serie A ekiplerinden 'da oynayan İtalyan savunmacı 'nin kırmızı-siyahlılardaki kariyeri 1 yıl sürdü. Milan'ın Jevuntus'tan Gonzalo Higuain'i kadrosuna katmasındaki anlaşmaya göre Bonucci Juve'ye döndü. İtalyan futbolcu, geçtiğimiz sezon 42 milyon Euro'ya 'tan Milan'a geçmişti. Siyah-beyazlılar, bu için bonservis ödemeyecek.

31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Milano ekibi ile 51 resmi müsabakaya çıktı ve 2 gol kaydetti. Bonucci, 2010-2011 ile 2016-2017 sezonları arasında Juve'de forma giydi.

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Bonucci 1 yıl aradan sonra Juventus'ta
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