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'da TFF maçı hazırlıkları

, 5 Ağustos Pazar günü Akhisarspor ile 'da yapacağı TFF maçının hazırlıklarına başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 20:43 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 20:44
Galatasaray'da TFF Süper Kupa maçı hazırlıkları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların bireysel açma ve germe çalışması yaptığı bildirildi.

Ardından gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandığı ifade edildi. 'ın AEK takımı ile yapılan hazırlık maçında forma giyen futbolculardan Maicon Roque, , Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues ve Yuto Nagatomo'nun bu bölümün ardından yenilenme çalışması yaparak idmanı tamamladığı, diğer oyuncuların yer aldığı grubun ise antrenmana sınırlı alanda çift kale pas çalışmasıyla devam ettiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı oyuncuların, idmanın son bölümünde orta ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

, Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray'da TFF Süper Kupa maçı hazırlıkları
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