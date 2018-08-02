Levent Tüzemen: Selçuk İnan’ın gençliği lazım

Galatasaray'ın hazırlık dönemini, kamp tercihlerini ve hazırlık maçlarındaki performansını nasıl değerlendirirsiniz?

Galatasaray 6 hazırlık maçının 3'ünü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımlarla yaptı. Bu maçlarda Terim asla ideal kadrosunu sahaya süremedi. Valencia, PSV ve AEK maçlarında Galatasaray yenilmesine rağmen maçları kazanacak pozisyonları buldu. Terim, Gomis'li düzenin yanı sıra Türk Milli Takımı'nda uyguladığı 4-6-0, santrforsuz sistemi de denedi. Eksik oyunculara rağmen Galatasaray'ın en büyük zaafiyeti savunmanın yaptığı büyük hatalardı. Maicon'un ağırlığı ön plana çıkarken Carole, Ahmet Çalık ile Serdar Aziz'in yetersizliği AEK maçında belgelendi.

Şampiyon olmuş kadroya hücum hattına Muğdat, Onyekuru gibi takviyeler yapılırken, yedek kaleci, orta saha ve santrfor noktasında arayışlar sürüyor. Galatasaray mevcut ekonomisiyle bu mevkilerdeki açıkları kapatabilir mi? Kimler tercih edilmeli?

Onyekuru'nun çabukluğunun dışında oyun aklını beğendim. Uzun süredir maç eksiği olan Onyekuru'nun iki önemli sıkıntısı var: 1-Yeterli güce sahip değil. 2-Takım arkadaşları Nijeryalı'yı tam kucaklamış görünmüyor. Onyekuru takım uyumunu yakalaması için takım bütünlüğünün içinde yer almalı. Galatasaray'a tırnaklarıyla kazıya kazıya gelen Muğdat çalışkanlığıyla, yürekten oynamasıyla ve mücadele gücüyle takım içinde güçlü bir rekabet yaratacaktır. Ayrıca Muğdat karakter olarak sorun yaratacak bir oyuncu değildir.

Galatasaray acilen Fernando'nun yanına Selçuk İnan'ın gençliğindeki performansı sergileyecek ve oyunun iki yönünü oynayacak bir oyuncu almalı. Yerli olarak Emre Akbaba, yabancı olarak Ndiaye nokta atışı olur.

Mevcut kadro için geçen sezon başında Tudor döneminde yüklü harcamalar yapıldı. Fatih Terim görevde olsaydı bu transferlere imza atar mıydı? Feghouli ve Belhanda gibi isimlerin kaliteleri malum ama Şampiyonlar Ligi seviyesi için yeterli silahlar mı?

Fatih Terim'in üçüncü gelişinde, Muslera, Ujfalusi, Eboue, Elmander, Riera, Selçuk İnan, Melo gibi etkili ve güçlü isimler alınmıştı. Orta alanın iki beyni Selçuk-Melo ikilisi toplam 36 gole imza koymuştu. Muslera, Ujfalusi, Selçuk 40 maçın 39'unda ilk onbir oynamış, Melo ile Elmander 36 maçta, Hakan Balta ise 37 maçta görev yapmıştı.

Geçen sezon başında Terim olsaydı Ujfalusi, Elmander, Eboue ve Melo gibi istikrarı ve kalitesi yüksek oyunculardan kurulu bir takım kurardı. Şimdi Feghouli-Belhanda ikilisini "Şamar oğlanı" haline getirmenin anlamı yok. İkisi de kaliteli oyuncular. Şampiyon olan kadroda Gomis ligde 29 gol attı ama sezon başı hazırlık kampını kaçıran ve sakat gelen Feghouli de 6 gol 9 asist ile ön plana çıktı. Ligde 8 asist yapıp 3 gol atan Belhanda maalesef kalitesini tam yansıtmadı. Fatih Terim transfer sezonu bitip, ideal kadroyu oluşturduktan sonra Belhanda ve özellikle Feghouli'den daha iyi verim alacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok oyuncunun zihinsel motivasyonunu yükseltecektir.

G.Saray'da Muslera'nın ardında İsmail Çipe mi olmalı yoksa tecrübeli bir kaleci kadroya katılmalı mı?

İsmail Çipe'nin kamp performansı Terim'in kaleci arayışlarını şimdilik rafa kaldırdı. Muslera'nın yokluğunda Terim tüm hazırlık maçlarında İsmail'e görev vererek doğru yaptı. Genç kaleci zaman zaman hatalar yapsa da top tutuşu ve yüksek ortalara çıkıp yumruk vurmasıyla, esnekliğiyle göz doldurdu. Taffarel'in hocalığında Muslera ile birlikte çalışmak İsmail'in kalecilik bilgisini geliştirecektir. Muslera'nın yıllarca arkasında Eray'la oynadığını düşünürsek İsmail Çipe rahat rahat ikinci kaleci olur.

Garry Rodrigues ve Gomis'in menajerlerinin başarılı bir sezonun ardından yıllık ücretlerin yeni sezon için revize edilmesi konusunda yarattıkları bir kaos var. Galatasaray yönetimi nasıl bir duruş sergilemeli?

Ligde 9 gol atıp 10 asist yapan Rodrigues Galatasaray'dan yılda 1 milyon 350 bin Euro kazanırken puan başına da 4 bin Euro alıyor. Ligde 29 gol atıp 5 asist yapan Gomis ise yıllık 3 milyon 350 Euro kazanıyor ve ayrıca puan başına 5 bin Euro alıyor. Özel anlaşma gereği Gomis'in gol ve asist başına 10 bin Euro kazandığını bir yöneticiden duydum. Gomis'in kupada 3 gol atıp 1 asist yaptığını düşünürsek toplamda gol ve asist anlaşması gereği 380 bin Euro ekstra kazanmış. Gomis'in kazançlarında büyük payı olan Rodrigues'in ücret olarak ezildiğini düşünüyorum. Yönetim Rodrigues'e iyileştirme yapabilir. Ama Gomis'in aldığı ücrete itiraz etmesi ayıp olur. Üstelik görevi gol atmak olan Gomis hazırlık maçlarında hem sıfır çekti, hem de isteksiz ve temposuzdu. Yönetim Gomis'in huzursuzluğunu çözemez ise mutsuzluk virüsü tüm takımı etkisi altına alabilir.

CENGİZ VE KOÇ İLE FUTBOLA BARIŞ GELDİ

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un ezeli rakiplere fair play ruhuyla yaklaşımı takdir topladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Ocak ayında başkan seçildiğinde bu barış ve nezaket ortamının yolunu açmıştı. Ezeli rekabette beyaz bir sayfa görecek miyiz? Beklentileriniz nelerdir?

Mustafa Cengiz "Fair-play" bir başkan. Ali Koç başkanın kendi camiasıyla ilgili söylemlerine ve eylemlerine baktığımızda Türk futboluna özellikle büyük kulüpler arasındaki kavgalar, demeç savaşları sona erecektir. Ali Koç, "Hatanın kendisinde olduğunu bildiği halde çareyi başkalarının huzurunu bozmakta" bulan başkan modeli dönemini kapatmıştır. Söylemlerinde taraftarına ve camiasına asla yalan söylemeyen, hayal vaadlerde bulunmayan Başkan Cengiz de "Fair-play" yolundan yürüyecektir.

Beşiktaş'ta kaleden, santrfor noktasına uzanan omurgada büyük değişim yaşanıyor. Önemli isimler artık kadroda yok, transfer devam ediyor. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı mevcut kadrosuyla nerede görüyorsunuz?

Beşiktaş yönetimi "Yarışırken değişiyoruz" politikasını Şenol Güneş yönetiminde yaparak doğru karar verdi. Şenol Hoca yerli yetenekleri parlatmakta usta bir hoca olduğu gibi inişe geçmiş yabancı yıldız oyuncuları ayağa kaldırma konusunda da müthiş bir beceriye sahip. Şenol Güneş, genç yeteneklerle tecrübeli isimleri aynı potada eritip bu sezon da şampiyonluğu kovalayan, takım olmayı başaran bir Beşiktaş ortaya çıkartır.

KAZANÇLAR

BARIŞ (F.Bahçe) YUNUS (G.Saray) U.NAYIR (Beşiktaş)

KAYIPLAR

TALISCA (Beşiktaş) FABRI (Beşiktaş) OKAY (Trabzonspor)