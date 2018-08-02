Süper Lig'de Omeruo savaşı

Süper Lig'de 3 sezondur kiralık olarak forma giyen ve sırasıyla Kasımpaşa
, Alanyaspor
ve ardından tekrar Kasımpaşa formalarını giyen Kenneth Omeruo
'ya bu kez Göztepe
talip oldu. Kasımpaşa ve Alanyaspor, bu futbolcuyu kadrosuna yeniden katmak için Chelsea
ile temas kurarken, Göztepe de Omeruo'yu yeni sezon öncesinde kadrosuna dahil etmek istiyor. 2012 yılında Standard Liege'den Chelsea'ye transfer olan ve o tarihten itibaren sık sık başka takımlara kiralık olarak verilen Omeruo, son 3 sezonda Süper Lig'de forma giydi. 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa, 2016-2017 sezonunda Alanyaspor formasını giyen Omeruo, geçtiğimiz yıl bir kez daha Kasımpaşa ile anlaşmış ve Süper Lig'de oynamıştı. Gerek Kasımpaşa gerekse de Alanyaspor'un kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki futbolcuyu Göztepe de kadrosuna dahil etmek istiyor. Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş da 1.85'lik stoperi kadrosunda görmek istiyor.