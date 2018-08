Arturo Vidal resmen Barcelona'da

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Bayern Münih'in Şilili oyuncusu Arturo Vidal'i 19 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. Yıldız oyuncu birkaç gün içinde sağlık kontrollerinden geçerek kendisini resmen Barcelona oyuncusu yapacak sözleşmenin altına imzasını atacak.

Barcelona, transferi resmi sosyal medya hesabından doğruladı. İspanyol ekibi tarafından yapılan açıklamada; anlaşmanın üç yıllık olduğu ve oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından imzaların atılacağı, ayrıca Vidal'in şehre geliş tarihi ve imza töreninin hangi gün gerçekleşeceğine ilişkin detayların kısa bir süre içerisinde netleşeceği belirtildi.

?[BREAKING NEWS] Agreement with Bayern Munich for the transfer of @kingarturo23 https://t.co/znSDr6c0VM