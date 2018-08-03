Arturo Vidal resmen Barcelona'da

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Bayern Münih'in Şilili oyuncusu Arturo Vidal'i 19 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. Yıldız oyuncu birkaç gün içinde sağlık kontrollerinden geçerek kendisini resmen Barcelona oyuncusu yapacak sözleşmenin altına imzasını atacak.

Barcelona, transferi resmi sosyal medya hesabından doğruladı. İspanyol ekibi tarafından yapılan açıklamada; anlaşmanın üç yıllık olduğu ve oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından imzaların atılacağı, ayrıca Vidal'in şehre geliş tarihi ve imza töreninin hangi gün gerçekleşeceğine ilişkin detayların kısa bir süre içerisinde netleşeceği belirtildi.

?[BREAKING NEWS] Agreement with Bayern Munich for the transfer of @kingarturo23 https://t.co/znSDr6c0VM — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 Ağustos 2018

Yıldız oyuncu, Barcelona'ya transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bayern Münih ve tüm taraftarlara teşekkür ederim. Münih'te geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım. Bana, Barcelona'da yeni bir meydan okuma fırsatı verikleri için kulübe ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenige, konuyla ilgili "Bayern Münih adına, harika 3 yıl için Arturo'ya teşekkür ederim." dedi ve şöyle devam etti, "Bu süreçte, Vidal'in büyük katkı sağladığı, pek çok şampiyonluk yaşadık. Büyük maçlarda her zaman sorumluluk aldı ve ona güvenebilmemizi sağladı."

Bayern Münih'in, 2015'in Temmuz ayında İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) ekibi Juventus'tan 37.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Vidal, Alman ekibiyle geçirdiği 3 sezonda 124 resmi karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda 22 gol atıp 18 de asist yaptı.