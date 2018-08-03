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Tisdell'i renklerine bağladı

, Kızılcahamam kampında denemeye aldığı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 12:45
Denizlispor Tisdell'i renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , Kızılcahamam kampında denemeye aldığı 'i renklerine bağladı. Kampta gösterdiği performansla teknik direktör Osman Özköylü'nün gözüne giren Liberyalı kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. ?Tisdell'in maç başına ücret alacağı vurgulandı.

Türkiye'deki kariyerine 2009 yılında Osmanlıspor'da başlayan Tisdell, Karşıyaka, Ankaragücü, Mersin İdmanyurdu ve Şanlıurfaspor formalarını terletti. Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde görev yapan 26 yaşındaki futbolcu 8 maça çıktı. Tisdell, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

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Denizlispor Tisdell'i renklerine bağladı
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