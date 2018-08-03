"Teklif var ama rakamlar yeterli değil"

Kulüp başkanı Erol Bedir, yaklaşık 1 aydır transfer ve kamp çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Oyuncularımız enerji ve moral depoladı. İnşallah hazır bir şekilde maçlarımıza çıkacağız. Transferlere gelince, sayısal olarak 9-10 oyuncumuzu gönderdik. Bunların içerisinde kiralık olanlar ve performansında memnun olmadıklarımız vardı. Hocamızın da istediği 6 transferi sonlandırdık. Aldığımız oyuncularla ilgili şüphe ve sıkıntı yok" diye konuştu.

Kucher, Espinoza ve Boldrin hakkında çıkan transferler haberlerine de değinen Erol Bedir, "Bizim ve oyuncunun istediği gibi teklifler oluyor. Bazı oyunculara iyi teklifler oluyor, ama yapıyı bozmak istemiyoruz. Espinoza'ya geride kalan yıllardan beri ülkesinden teklif var. Bu teklifler bizi tatmin etmiyor. Transfer dönemini düşünerek, 'Onların izinlerini uzun tuttuk. Görüşün, bizi ve sizi tatmin eden tekliflere bakın oturur, konuşuruz' dedik. Şu anda gelen futbolcular" ifadelerini kullandı.

BEDİR: "VAR ÇOK FAYDALI OLACAK"

'VAR' toplantısı hakkında da konuşan Kulüpler Birliği Asbaşkanı ve Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, "'VAR' sistemine zamanla alışacağız ve çok faydalı bir sistem olacak" şeklinde konuştu.

Bedir, Video Yardımcı Hakem (VAR) hakkında yaptığı açıklamada, ''Spor Bakanımızın da katıldığı VAR tanıtım toplantısı gerçekleştirdik. VAR ile birlikte yaşanan sıkıntılar ciddi şekilde masaya yatırıldı. Bu toplantıların meyvelerini önümüzdeki dönemlerde alacağız. VAR'da neyin doğru olduğu tartışılmayacak. VAR'da kesin olarak yanlış olan durum tartışılacak. Nihai karar verici yine hakem olacak. Her konuda VAR'ı isteyemeyeceğiz. VAR sisteminden umutluyuz. Neler olacağını bekleyeceğiz ve göreceğiz" ifadelerinde bulundu.

Sarı - kırmızılılar, Hollanda kampından sonra verilen iznin ardından kulüp tesislerinde bir araya gelerek ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Düz koşu ve kondisyon çalışmaları ile başlayan antrenman pas ve şut çalışması ile devam etti. Antrenmana özel izinli olan Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana-Biyik ve Asamoah Gyan katılmadı.