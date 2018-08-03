TFF: Aydoğdu’nun sözleri bizi bağlamaz

TFF
yöneticisi Selahattin Aydoğdu
ile G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki gerginlik bitmiyor. İkilinin Alaçatı'daki kavgasının tutanakları basına yansımış, Terim'in, "Önce yumruk attım hemen sonra tokatladım" şeklindeki sözleri çok konuşulmuştu. Dün de Aydoğdu, "Artık görürsem dövmeyeceğim. Korkma hoca efendi senin cezanı mekanımı bastığında verdim. Kalan cezanı geç de olsa Yüce Türk Adaleti verecektir" açıklaması yaptı. Bu sözlerden sonra TFF'den şu açıklama geldi: "Yedek Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Aydoğdu'nun sorumsuzca yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle karşıladık ve hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz." G.Saray yönetimi de Selahattin Aydoğdu'nun Genel Kurul üyeliğinden tedbirli olarak ihracı ve ihraç kararı alınıncaya kadar tesislere alınmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını duyurdu.