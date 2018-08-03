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Yazarlar - maçını yorumladı

, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında karşılaştığı Faroe Adaları ekibi ’ı 6-0’lık skorla mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’na yükseldi. İşte spor yazarlarının maçıyla ilgili yorumları...

Giriş Tarihi: 3.8.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 09:46
Yazarlar Beşiktaş - B36 Torshavn maçını yorumladı

TURGAY DEMİR: Beşiktaş geliyor

Turu ilk maçta kolaylatan zayıf rakibi karşısında yıllar öncesinin sezon açılışlarında oynanan hazırlık maçları tadında bir oyun oynadı.
Rahat ve özgüvenli Beşiktaş rakibine top göstermedi.

Şenol hoca ilk yarıda 4-2-3-1 dizilişinde Adriano'yu 8 numara pozisyonun kullanırken İkinci yarıda Babel ve Larin'i çift santrfor olarak kullandı.

Fareo Adaları temsilcisi Torshavn, kalesini savunmak dışında bir şey düşünmeyince resmen tek kale maç oldu; Tolga Zengin yere yatmadan tamamladı maçı.

TAKIMIN YARISI BİLE DEĞİL
Gecenin adamı hiç şüphesiz Caner Erkin'di. Ceza sahasına orta değil bildiğin el bombası attı. İlk gol de Lens'e verdiği pas muhteşem, attığı goldeki vuruşu ona keza, sonrasında da asist üstüne asist. Oğuzhan'a bile kafa golü attırdı, helal olsun; muhteşemdi.

Larin gol oldu yağdı, üçlük attı. Çok daha iyi olacak gibi görünüyor... Lens yorulana kadar iyi işler yaptı. Canerden gelen pası topukla Larin'e bırakması harikaydı. Bir de devamlılığı olursa tadından yenmez. Gökhan Töre'nin oynama iştahı, yaptığı asist, Babel'in özellikle ilk yarıdaki gayretleri takdire değer.

Üstelik bu ideal Beşiktaş'ın yarısı bile değil. Quaresma, Pepe, Roco, Vida ve yeni alınacak en az iki oyuncu... Yani; Beşiktaş geliyor; duymayan kalmasın!

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Yazarlar Beşiktaş - B36 Torshavn maçını yorumladı
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