UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek tur atlayan Beşiktaş
'ta sergilenen futbol kadar Cyle Larin
'in performansı da sevinç yarattı. Faroe Adaları temsilcisi karşısında hattrick yapan Kanadalı oyuncu, geçen sezon forma giydiği dört lig maçında 4 kez ağları sarsarken, bu sezon oynadığı iki karşılaşmada üç gol bulmayı başardı.
Larin bu süreçte iki hat-tricke imza attı. 5 kez daha fileleri sarsması halinde, bir sezonda Beşiktaş adına Avrupa'da en çok gol atan Demba Ba'yı yakalayacak olan genç yıldız adayı için siyahbeyazlı camiada "Forvette aranan kan Larin"
yorumları yapılıyor.