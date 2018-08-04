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Aranan kan !

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Aranan kan Larin!
UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek tur atlayan 'ta sergilenen futbol kadar Cyle 'in performansı da sevinç yarattı. Faroe Adaları temsilcisi karşısında hattrick yapan Kanadalı oyuncu, geçen sezon forma giydiği dört lig maçında 4 kez ağları sarsarken, bu sezon oynadığı iki karşılaşmada üç gol bulmayı başardı. Larin bu süreçte iki hat-tricke imza attı. 5 kez daha fileleri sarsması halinde, bir sezonda Beşiktaş adına Avrupa'da en çok gol atan Demba Ba'yı yakalayacak olan genç yıldız adayı için siyahbeyazlı camiada "Forvette aranan kan Larin" yorumları yapılıyor.
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Aranan kan Larin!
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