U21 Ligi bu sezon son kez oynanacak

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig
ve Spor Toto
1'inci Lig kulüplerinin 21 yaş altı futbolcularının forma giyebildiği U21 liglerinin 2018-2019 sezonunda son defa organize edilmesine karar verdi. TFF
Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın raporunu değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, 2019-2020 futbol sezonundan itibaren bu ligin düzenlenmemesini kararlaştırdı. TFF'den yapılan açıklamada, "Yenilenen statüsü ile sportif rekabeti ve altyapıya yatırımı teşvik eden U17 ve U19 Gelişim Ligleri'nin elit sporcu gelişimine daha fazla katkıda bulunacağı konusunda kulüplerimizin altyapı direktörleri ve sorumlularıyla fikir birliğine varılmıştır" denildi.