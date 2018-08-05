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Cocu da Kocaman gibi gerçekçi bir hoca!

Kocaman, kolay gol yiyen yapıda ‘denge’ oyununu tercih etmişti. Cocu da savunmayı önde başlatıp, hatalara açık defans hattından rakibi uzak tutmak istiyor. Aslında bu hücum futbolu değil, ikinci bölgenin hakimiyet savaşı

BÜLENT TİMURLENK Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018
Cocu da Kocaman gibi gerçekçi bir hoca!
Fenerbahçe'nin transferin kalan günlerinde ajandası ne olmalı?
OLMAZSA olmaz; bir santrfor. FFP nedeniyle de ağustos sonuna kadar bekleyip, iddialı takımların gözden çıkardığı bir ismin peşine düşecekler. Elbette stoper sayısının da artması gerekiyor. Ancak kadronun korunması bile büyük bir avantaj. Unutulmasın, bu takım geçen sene sadece üç puan farkla ikinci oldu ve en çok golü attı.
Aykut Kocaman sonrası Cocu'dan hücum futbolu beklentisi var. Nasıl bir değişim bekliyorsunuz?
KOCAMAN gerçekçi bir teknik adamdı. Cocu da öyle. Sezona denemeler ile başlayıp, ne yapıp-yapılmayacağını görmek istedi. Ancak oyun tarzı, futbolcu kalitesi ile doğru orantılı. Kolay gol yiyen ya da attığından fazlasını yiyen bir yapıda, Kocaman "denge" oyununu tercih etmişti. Cocu da savunmayı önde başlatarak, hatalara açık olan defans hattından rakibi uzak tutmak istiyor. Aslında hücum oyunu değil bu, ikinci bölgenin hakimiyet savaşı. Sadece Eljif'in girdiği bir orta saha ile de her şeyin değişmesi mümkün değil

BENFİCA'YA KARŞI ÇOK KOŞAN ORTA SAHA LAZIM

Benfica ile ilk maç deplasmanda.
De Souza cezalı.
Mehmet Topal'ın yetişmesi zor. Fenerbahçe'de orta sahada kimler oynamalı?
NEUSTADTER'I öne almayacağına göre, Eljif'in yanına Ozan'ın gelmesi, Alper'in de bu ikiliyi desteklemesi en mantıklı çözüm gibi gözüküyor. Salvio ve Pizzi ikilisini ceza sahasından uzak tutmak adına çok koşması ve yardımlaşması gereken bir orta saha lazım.

TARAFTAR TARZINI DEĞİŞTİRMELİ

Taraftar tribüne döndü. 39 bin kombine satıldı. Fenerbahçe'de eksik olan bir şey var mı?
EN büyük transferi bu taraftar ile yaptılar aslında. Sahasında çok puan kaybeden bir takım olarak, rakiplerine karşı taraftar gücünden eksik kalarak mücadele ediyorlardı. Kadıköy yine rakipler için korkulan bir yer haline gelirse, 10-12 puan daha fazla toplamaları mümkün. Sürekli galibiyet isteyen, iki hatalı pasta mırıldanmaya başlayan seyircinin de tarzını değiştirmesi, takımı ve teknik kadroyu teşvik etmesi gerekiyor. İki taraf da birbirlerini sevmeli öncelikle.

TÜRK FUTBOLUNA HUZUR GELDİ

Başkan Ali Koç'un fair play söylemleri rekabette yeni bir soluk oldu. Bunun sezona yansımaları nasıl olur?
ALI Koç 3 Haziran'da başkan oldu, 4 Haziran'da Türk futboluna huzur geldi. Bu mucize gibi bir şey. İddialı demeçler, kibirli suçlamalar, gerilimli açıklamalar yok artık. Kadıköy'deki ilk maçta ezeli rakiplere yapılan tezahüratı Ali Koç eleştirdi, ardından Dolmabahçe'deki benzerine tepki koydu. Futbolun gülümsemesi başkanlar ile başlar. Onlar yana yana gelip gülümsediklerinde, taraftar da bundan etkilenecek, umarsızca beslenen düşmanlık, rekabet sınırına geri çekilecektir.
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Cocu da Kocaman gibi gerçekçi bir hoca!
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