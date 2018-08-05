Cocu da Kocaman gibi gerçekçi bir hoca!

Fenerbahçe'nin transferin kalan günlerinde ajandası ne olmalı?
OLMAZSA
olmaz; bir santrfor. FFP nedeniyle de ağustos sonuna kadar bekleyip, iddialı takımların gözden çıkardığı bir ismin peşine düşecekler.
Elbette
stoper sayısının da artması gerekiyor. Ancak kadronun
korunması bile büyük bir avantaj. Unutulmasın,
bu takım geçen sene sadece üç puan farkla ikinci
oldu ve en çok golü attı.
Aykut Kocaman sonrası Cocu'dan hücum futbolu beklentisi var. Nasıl bir değişim bekliyorsunuz?
KOCAMAN
gerçekçi bir teknik adamdı. Cocu da öyle. Sezona denemeler ile başlayıp, ne yapıp-yapılmayacağını görmek istedi. Ancak oyun tarzı, futbolcu kalitesi ile doğru orantılı. Kolay gol yiyen ya da attığından fazlasını yiyen bir yapıda, Kocaman "denge" oyununu tercih etmişti. Cocu da savunmayı önde başlatarak, hatalara açık olan defans hattından rakibi uzak tutmak istiyor. Aslında hücum oyunu değil bu, ikinci bölgenin hakimiyet savaşı. Sadece Eljif'in girdiği bir orta saha ile de her şeyin değişmesi mümkün değil
BENFİCA'YA KARŞI ÇOK KOŞAN ORTA SAHA LAZIM
Benfica ile ilk maç deplasmanda.
De Souza cezalı.
Mehmet Topal'ın yetişmesi zor. Fenerbahçe'de orta sahada kimler oynamalı?
NEUSTADTER'I
öne almayacağına göre, Eljif'in yanına Ozan'ın gelmesi, Alper'in de bu ikiliyi desteklemesi en mantıklı çözüm gibi gözüküyor. Salvio ve Pizzi ikilisini ceza sahasından uzak tutmak adına çok koşması ve yardımlaşması gereken bir orta saha lazım.
TARAFTAR TARZINI DEĞİŞTİRMELİ
Taraftar tribüne döndü. 39 bin kombine satıldı. Fenerbahçe'de eksik olan bir şey var mı?
EN
büyük transferi bu taraftar
ile yaptılar aslında. Sahasında
çok puan kaybeden
bir takım olarak, rakiplerine
karşı taraftar gücünden
eksik kalarak
mücadele ediyorlardı. Kadıköy yine rakipler için korkulan bir yer haline gelirse, 10-12 puan daha fazla toplamaları mümkün.
Sürekli
galibiyet isteyen, iki hatalı pasta
mırıldanmaya başlayan seyircinin
de tarzını değiştirmesi, takımı
ve teknik kadroyu teşvik etmesi
gerekiyor. İki taraf da birbirlerini sevmeli öncelikle.
TÜRK FUTBOLUNA HUZUR GELDİ
Başkan Ali Koç'un fair play söylemleri rekabette yeni bir soluk oldu. Bunun sezona yansımaları nasıl olur?
ALI
Koç 3 Haziran'da başkan oldu, 4 Haziran'da Türk futboluna huzur geldi. Bu mucize gibi bir şey.
İddialı demeçler, kibirli suçlamalar, gerilimli açıklamalar yok artık. Kadıköy'deki ilk maçta ezeli rakiplere yapılan tezahüratı Ali Koç eleştirdi, ardından Dolmabahçe'deki benzerine Fikret Orman
tepki koydu. Futbolun gülümsemesi başkanlar ile başlar.
Onlar yana yana gelip gülümsediklerinde, taraftar da bundan etkilenecek, umarsızca beslenen düşmanlık, rekabet sınırına geri çekilecektir.