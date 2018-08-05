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Cocu da Kocaman gibi gerçekçi bir hoca! Kocaman, kolay gol yiyen yapıda ‘denge’ oyununu tercih etmişti. Cocu da savunmayı önde başlatıp, hatalara açık defans hattından rakibi uzak tutmak istiyor. Aslında bu hücum futbolu değil, ikinci bölgenin hakimiyet savaşı