Son prova sessiz Bordo-mavililer, İstanbul’da İtalya temsilcisiyle oynadığı maçta birçok pozisyondan yararlanamazken, Sosa da 30’da kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Transferlerden Zargo 11’de oynarken, Hosseini ve Amiri ikinci yarıda oyuna girdi

Mücadele eden, pas yapmaya çalışan ve özellikle arkadan oyun kurma anlayışını benimseyen" şekilde oynamaya çalıştığını gördük. Orta saha ile defans, kanat oyuncuları ile de forvet arasındaki uyum sorunu da dikkat çekti. Sanki bu mevkilerde Ünal Karaman'ın kafasındaki isimler hâlâ netleşmedi. Buna rağmen savunmada da



ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMADI

Trabzonspor, Cagliari ile oynanan hazırlık maçında sahaya, Yüksekova'da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya'ya ait fotoğrafların yer aldığı siyah formayla çıktı.



İLK HAFTADAN HAZIR OLMALIYIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bizim için son derece önemli bir müsabakaydı. Biz, göreceğimizi gördük. Lig başlıyor. İlk hafta hazır değilseniz cezayı keserler. Onun için her maça hazır başlamalısınız. Tribünlere gelen taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bu sene onlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" dedi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Sezon öncesi son sınavını veren Trabzonspor 'un beklenilen performansı yansıttığını söylemek ciddi iyimserlik olabilir. Ancak takımın, "Orta saha ile defans, kanat oyuncuları ile de forvet arasındaki uyum sorunu da dikkat çekti. Sanki bu mevkilerde Ünal Karaman'ın kafasındaki isimler hâlâ netleşmedi. Buna rağmen savunmada da Mustafa Akbaş , Ibanez ve Pereira'nın formalarının garanti gibi gözüktüğünü söyleyebiliriz.Trabzonspor, Cagliari ile oynanan hazırlık maçında sahaya, Yüksekova'da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya'ya ait fotoğrafların yer aldığı siyah formayla çıktı.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bizim için son derece önemli bir müsabakaydı. Biz, göreceğimizi gördük. Lig başlıyor. İlk hafta hazır değilseniz cezayı keserler. Onun için her maça hazır başlamalısınız. Tribünlere gelen taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bu sene onlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" dedi.