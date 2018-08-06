Ada’nın kralı Manchester City

Premier Lig
'in son şampiyonu Manchester City
ile FA Cup'ın son şampiyonunu Chelsea
'yi karşı karşıya getiren Community Shield finalinde Sergio Agüero şov yaptı. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Arjantinli yıldızının her iki devrede attığı gollerle sezonun ilk kupasına uzandı. Londra'nın ünlü Wembley Stadı'nın ev sahipliği yaptığı zorlu mücadelede perde, 13. dakikada açıldı. Sergio Agüero, Philip Foden'in asistinde fileleri havalandırdı: 1-0. 58. dakikada Portekizli Bernardo Silva'nın pasında tekrar sahneye çıkan Agüero, duble yaparak, skoru 2-0'a taşıdı. Geçen sezon Antonio Conte yönetiminde Community Shield'i penaltılarla Arsenal'e kaptıran Chelsea bu sezon ise Maurizio Sarri yönetiminde sezona tatsız başladı.