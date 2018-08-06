Akhisarspor'un Süper Kupa şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Son Türkiye Kupası şampiyonu olarak Konya'daki TFF Süper Kupa maçında karşılaştığı lig şampiyonu Galatasaray'ı seri penaltılarda 5-4 yenerek tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı kaldıran Akhisarspor, ilçeye uykusuz bir gece yaşattı.

Akhisar uyumadı!

Kaleci Fatih'in kurtardığı Galatasaraylı Gomis'in son penaltısının ardından büyük bir sevinç yaşayan Akhisarlılar, ellerine bayraklarını alıp sokaklara koştu. Binlerce Akhisarlı, ilçedeki Milli Egemenlik Meydanı'nı doldurdu.

Caddelerde yüzlerce araçla konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyon tezahüratlarıyla yeri göğü inletip meşalelerle geceyi aydınlattı. Geçen sezon önce Fenerbahçe'yi yenip Türkiye Kupası'nı kazanan, yeni sezona da Galatasaray'ı geçerek Süper Kupa'yla başlayan Akhisar'da tarihi başarının kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti.