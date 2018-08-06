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Barazite ’a döndü

’da kulüp bulması için ülkesine gönderilen , yeniden ’ya döndü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 11:34
Barazite Yeni Malatyaspor’a döndü

Teknik Direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda karşılıklı görüşülerek kulüp bulması için ülkesine gönderilen Fas asıllı Hollandalı futbolcu kulüp bulamayınca tekrar 'ya geldi.

1 milyon 100 bin Euro maliyeti bulunan Barazite'nin sözleşmesindeki ağır maddelerden dolayı gönderilemediği, oynamaması halinde bile ücret almaya devam edeceği belirtildi.

Nacer Barazite Malatya'ya gelerek takımla çalışmalara başladı.

2017- 2018 sezonunda 'a katılan , Süper Lig'de 15 karşılaşmada 780 dakika forma giydi ve sezonu 2 gol, 3 asistle tamamladı.

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Barazite Yeni Malatyaspor’a döndü
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