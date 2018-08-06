Barazite Yeni Malatyaspor’a döndü

Teknik Direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda karşılıklı görüşülerek kulüp bulması için ülkesine gönderilen Fas asıllı Hollandalı futbolcu kulüp bulamayınca tekrar Malatya'ya geldi.

1 milyon 100 bin Euro maliyeti bulunan Barazite'nin sözleşmesindeki ağır maddelerden dolayı gönderilemediği, oynamaması halinde bile ücret almaya devam edeceği belirtildi.

Nacer Barazite Malatya'ya gelerek takımla çalışmalara başladı.

2017- 2018 sezonunda Yeni Malatyaspor'a katılan Nacer Barazite, Süper Lig'de 15 karşılaşmada 780 dakika forma giydi ve sezonu 2 gol, 3 asistle tamamladı.