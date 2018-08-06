"Beşiktaş maçı, Süper Kupa'dan daha önemli"

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, dün akşam Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmayı ve hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

TFF Süper Kupa'nın takımlar için prestij niteliği taşıdığına inandığını belirten Bosna Hersekli teknik direktör, "Kazandığımız için mutluyum ancak Süper Kupa'nın takımlara prestij sağladığı kanaatindeyim. Pazar akşamı Beşiktaş ile oynayacağımız karşılaşmadan puan almamız çok daha önemli." diye konuştu.

Susic, Süper Lig'de kendilerini zorlu bir maratonun beklediğini ifade ederek, "Bu sezon da ligin ilk dört sıralamasının İstanbul'un büyük takımları için rezerve edildiğini düşünüyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in yerini Trabzonspor'un alabileceğine de ihtimal vermiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akhisarspor'un ligin orta sıralarında olmasını hedeflediğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Geçen sezon gibi hayatta kalma mücadelesi vermemeliyiz. Türkiye Kupası'nda var olmaya ve oynamaya devam edeceğiz. Avrupa Ligi'nde oynamak ise büyük bir onur olacak. Avrupa Ligi bizim için önemli bir sınav." ifadelerini kullandı.

Safet Susic, Hırvatistan'ın Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nı ikinci olarak tamamlamasına şaşırmadığını aktararak, "Hırvatistan'ın inanılmaz futbolcuları var. Fransa da aynı şekilde birinciliği hak eden bir takımdı." yorumunu yaptı.