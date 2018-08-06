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İlk ‘VAR’ Dany’ye

Video yardımcı hakem (VAR), lig öncesi ’da kullanıldı. Akhisarlı Dany’nin Rodrigues’i düşürdüğü pozisyonda hakem Çakır göstereceği kart için sisteme başvurdu

Giriş Tarihi: 6.8.2018
İlk ‘VAR’ Dany’ye
'da G.Saray ile Akhisarspor arasında oynanan maçında dakikalar 42'yi gösterirken, Donk'un uzun topuna hareketlenen Rodrigues'i Dany ceza sahasına girmeden yere indirdi. yedek kulübesi 'kırmızı kart' diye ayağa kalktı. Vrsajevic'in de pozisyonun içinde olduğuna karar veren hakem Cüneyt Çakır, Dany'ye sarı kart çıkardı. Ancak itirazlar sona ermedi ve kulağına Riva'daki merkezden talimat gelen Çakır, video hakem (VAR) uygulamasına gideceğinin işaretini yaptı. Saha kenarına gelen Çakır, pozisyonu monitörden tekrar izledi ve son adam olarak değerlendirmediği Dany'yi kırmızı kartla değil, sarı kartla cezalandırdı. G.Saray'ın hocası Fatih Terim'in pozisyonu cep telefonundan izlemesi dikkatlerden kaçmadı. 73. dakikada Eren'in ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyonda ise sarı-kırmızılıların penaltı beklentilerine rağmen talimat gelmeyince Çakır VAR'a başvurmadı.

AHMET ÇAKAR
Süper Kupa'da ilk defa VAR uygulandı. Onda da yanlış uygulandı. son adamdı. Diğer Akhisarsporlu oyuncu hızını almış. Rodrigues'e yetişemezdi. Kırmızı kart olmalıydı.
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İlk ‘VAR’ Dany’ye
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