Yusuf&Abdülkadir’e zam geliyor

Trabzonspor, bir taraftan transfer çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da mevcut oyuncularla ilgili sorunları çözmeye çalışıyor. Bazı oyunculardan yıllık aldıkları ücretlerde fedakarlık bekleyen yönetim kurulu; Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı
'nın sözleşmelerinde ise iyileştirme kararı aldı. Öncelikle dış transfer çalışmalarını sonlandıracak olan yönetim, daha sonra bu iki oyuncuyla masaya oturacak ve ücretlerini takım dengesine uygun hale getirecek. Trabzonspor Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer de her iki oyuncuyla iyileştirme konusunda görüşmeler yaptıklarını belirtti. Sümer, "Bu oyuncuları ekonomik yönden ihmal ettiğimizi düşünüyorum. O nedenle makul ölçüde bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Ekonomik iyileştirme talebi onlardan gelmiş değil. Son derece sevinç duyulacak taraf bu. Kulüp buna rağmen bir değerlendirme yapma ihtiyacıyla hareket etti"
diye konuştu.
İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ
Yönetimin, Abdülkadir ve Yusuf'un ücretlerinde iyileştirme kararı yerindedir. Böyle olmak zorunda çünkü ikisinin de geldikleri noktayı düşündüğümüzde aldıkları ücretler son derece azdı. Yönetimin bu kararı, altyapıdan gelecekte çıkacak futbolcular için de itici güç olacaktır.