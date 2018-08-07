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Başkanı 'dan 'a ziyaret

Futbol Kulübü Başkanı , Vodafone Park'ta Kulübü Başkanı ile bir araya geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 13:44
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan Fikret Orman'a ziyaret

Futbol Kulübü Başkanı , Kulübü Başkanı 'ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fikret Orman'ın Vodafone Park'taki makamında gerçekleşen ziyarette Özkan'a, Altınordu Futbol Kulübü İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ile Medya İlişkileri Yöneticisi Ali Ergöçmez'in eşlik ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, Fikret Orman'ın Vodafone Park'ı gezdirip futbol sohbetinde bulunduğu Seyit Mehmet Özkan'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye ettiği kaydedildi. Özkan'ın da başkan Fikret Orman'a, iki kulübün armalarının yer aldığı bir tablo takdim ettiği belirtildi.

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Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan Fikret Orman'a ziyaret
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