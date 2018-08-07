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Altyapıya yeni model geliyor!

Futbolda yeni yıldızları keşfetmek, milli takım ve kulüplere sporcu yetiştirmede yardımcı olmak amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Buna göre futbolcu taraması sonunda lisansı olmayan yıldız adayları 14 merkezi ilde toplanacak. Altyapının daha da güçlendirilmesini temel alan proje kapsamında, yaş grupları daha sonra belirlenecek olan sporculardan oluşturulacak 14 bölge takımı arasında deplasmanlı elit altyapı ligi yapılacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 13:52 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 13:53
Altyapıya yeni model geliyor!

, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğiyle oluşturulması planlanan projeyle ilgili geçen hafta toplantı yapıldı. İlk etapta AdanAntalyalya, Ankara, , , , , , , , , , Trabzon ve illerinde futbol takımı oluşturulacak.

14 TAKIMLA ALTYAPI LİGİ KURULACAK

ve ASKF desteğiyle bölge illerinde yapılacak olan taramalarla lisansı olmayan yıldız adayları tespit edilerek bu illerdeki takımlara kazandıracak. Ardından, uzman antrenörlerin yanı sıra kondisyoner, fizyoterapist, psikolog, masörlerden oluşacak ekiple birlikte, gelecek vadeden sporculardan oluşacak 14 takım arasında, belirlenecek olan yaş gruplarında deplasmanlı elit altyapı ligleri oluşturulacak. Teknik konular daha sonra detaylandırılacak.

EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİME DE ÖNEM VERİLECEK

Altyapıyı güçlendirip havuza daha çok oyuncu katmayı amaçlayan proje kapsamında sporcular, Spor Genel Müdürlüğüne bağlı tesislerde kalacak. Tıpkı 'Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kalan bireysel sporcular gibi, burada kalan çocukların da fiziksel gelişimleri dışında, eğitim, sosyal ve kültürel gelişimlerine büyük önem verilecek. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gelişmiş altyapısı ile bu projeye en hazır illerden biri olarak göze çarpıyor.

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