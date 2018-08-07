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, rekor bedelle 'ta

İngiltere ekibi , 25 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Levante'nin Kolombiyalı futbolcusu 'yı renklerine bağladı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 23:28 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 23:41
Jefferson Lerma, rekor bedelle Bournemouth'ta

ekiplerinden , kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödeyerek 'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Levante'de forma giyen Kolombiyalı orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Bournemouth, bu transfer için İspanya temsilcisine 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Böylece, 23 yaşındaki Lerma, kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu unvanını elde edecek.

Kolombiya Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Lerma, Levante formasıyla 93 maçta 3 kez ağları sarsmıştı.

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Jefferson Lerma, rekor bedelle Bournemouth'ta
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