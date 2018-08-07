Konya’da 540 koltuk kırıldı!

Galatasaray
ile Akhisarspor arasında önceki akşam Konya
'da oynanan TFF Süper Kupa
maçında, iki takım taraftarlarına ayrılan bölümde yaklaşık 540 koltuğun kırıldığı kaydedildi. Kupayı Akhisarspor'a penaltı vuruşları sonrasında kaptıran Galatasaray'ın taraftarlarına ayrılan tribünde, yaklaşık 500 koltuk kırılırken, yeşil-siyahlı taraftarların bulunduğu bölümde ise 40 koltuk kırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu
yetkililerince, olaylar hakkında rapor tutulduğu, güvenlik kameralarında tespit edilen taraftarlar için de yasal işlem başlatılacağı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray ve Akhisarspor kulüplerine para cezası vereceği öğrenildi.