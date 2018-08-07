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’da 540 koltuk kırıldı!

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Konya’da 540 koltuk kırıldı!
ile Akhisarspor arasında önceki akşam 'da oynanan TFF maçında, iki takım taraftarlarına ayrılan bölümde yaklaşık 540 koltuğun kırıldığı kaydedildi. Kupayı Akhisarspor'a penaltı vuruşları sonrasında kaptıran Galatasaray'ın taraftarlarına ayrılan tribünde, yaklaşık 500 koltuk kırılırken, yeşil-siyahlı taraftarların bulunduğu bölümde ise 40 koltuk kırıldı. yetkililerince, olaylar hakkında rapor tutulduğu, güvenlik kameralarında tespit edilen taraftarlar için de yasal işlem başlatılacağı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray ve Akhisarspor kulüplerine para cezası vereceği öğrenildi.
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Konya’da 540 koltuk kırıldı!
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