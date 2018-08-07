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yeni sezonda '7' numaralı formayı giyecek

ekiplerinden Demir Grup spor'da yeni sezon öncesi futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu. Geçen sezon 70 numaralı formayı giyen Brezilyalı yıldız yeni sezonda 7 numaralı forma ile mücadele edecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 12:24
Robinho yeni sezonda '7' numaralı formayı giyecek

2018-19 sezonunda 'de mücadele edecek olan kırmızı-beyazlı ekipte futbolcuların giyecekleri formaların numaraları belli oldu. Yeni transferler 17, 11, 3, Douglas ise 20 numaralı formayı giyecek. Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon devre arasında transfer ettiği ve 70 numaralı formayı giyen Brezilyalı yıldız ise yeni sezonda 7 numaralı forma ile mücadele edecek

Futbolcuların giyeceği forma numaraları şöyle:

1 Ali Şaşal Vural
2
3 Uğur Çiftçi
4 Carl Medjani
5 Vitaly Dyakov
6 Mattias Bjarsmyr
7 Robinho
8 Mert Hakan Yandaş
10
11 Erdoğan Yeşilyurt
13 Paul Papp
15
17 Aydın Karabulut
20 Douglas Pereira Dos Santos
23 Serhiy Rybalka
37
54 Emre Kılınç
57 Eren Çetindere
58
70 Furkan Kadir Durmuş
71 Serkan Sarıkaya
73 Osman Yaman
88 Delvin N'Dinga
90 Zoro Cyriac
93 Sergio Rochet

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Robinho yeni sezonda '7' numaralı formayı giyecek
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