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Başın öne eğilmesin bu işin ’ü var

Sezonun ilk resmi maçında Cocu’nun öğrencileri ilk 45 dakikada rakibini durdurdu. Portekiz temsilcisinin ikinci yarıda artan temposu 69. dakikada Cervi’nin tabelayı belirleyen golünü getirdi

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018
Başın öne eğilmesin bu işin Kadıköy’ü var
1- Böyle büyük takımlara karşı deplasmanda savunmanız sıfır hatayla oynamak zorunda. savunması Isla hariç bunu kusursuz uyguladı. Ancak Şilili 69'da uyuyunca Fenerbahçe golü yedi.
2- Valbuena büyük futbolcuymuş, ama eskiden... Artık zorluk seviyesi yüksek maçlarda sırıtıyor. Hem takım savunmasını hem de hücum setlerini aksatıyor. Cocu, Valbuena konusunu bir kez daha masaya yatırmalı.
3- Hem Giuliano hem Alper hücum özellikli oyuncular, ancak dün gece Lizbon'da kayboldular sanki! Fenerbahçe, bu takıma hiç pozisyona giremeyecek kadar kapasitesi düşük bir takım değil. Acil santrfor şart.
4- Hep olumsuzluklardan bahsettik, ancak dün 1999 doğumlu bir oyuncunun Fenerbahçe formasıyla sahada olduğunu görmek herkesi heyecanlandırdı. Üstelik Eljif, sahanın Fenerbahçe adına belki de en iyisiydi.
5- Bu skora rağmen enseyi karartmak doğru değil... Fenerbahçe 50 bin taraftarıyla bu takımı eleyebilir. Ancak bunun için sağlam bir Soldado ve sağlam bir Ayew şart.
6. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde deplasmanda 6 maçtır kazanamıyor. Sarılacivertliler, ön elemelerde dış sahadaki son galibiyetini 2012'de Vaslui'ye karşı aldı.
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Başın öne eğilmesin bu işin Kadıköy’ü var
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