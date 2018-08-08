Başın öne eğilmesin bu işin Kadıköy’ü var

1-
Böyle
büyük takımlara karşı deplasmanda savunmanız sıfır hatayla oynamak zorunda. Fenerbahçe
savunması Isla hariç bunu kusursuz uyguladı. Ancak Şilili 69'da uyuyunca Fenerbahçe golü yedi.
2-
Valbuena
büyük futbolcuymuş, ama eskiden... Artık zorluk seviyesi yüksek maçlarda sırıtıyor. Hem takım savunmasını hem de hücum setlerini aksatıyor. Cocu, Valbuena konusunu bir kez daha masaya yatırmalı.
3-
Hem
Giuliano hem Alper hücum özellikli oyuncular, ancak dün gece Lizbon'da kayboldular sanki! Fenerbahçe, bu takıma hiç pozisyona giremeyecek kadar kapasitesi düşük bir takım değil. Acil santrfor şart.
4-
Hep
olumsuzluklardan bahsettik, ancak dün 1999 doğumlu bir oyuncunun Fenerbahçe formasıyla sahada olduğunu görmek herkesi heyecanlandırdı. Üstelik Eljif, sahanın Fenerbahçe adına belki de en iyisiydi.
5-
Bu
skora rağmen enseyi karartmak doğru değil... Fenerbahçe 50 bin taraftarıyla bu takımı eleyebilir. Ancak bunun için sağlam bir Soldado ve sağlam bir Ayew şart.
6.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde deplasmanda 6 maçtır kazanamıyor. Sarılacivertliler, ön elemelerde dış sahadaki son galibiyetini 2012'de Vaslui'ye karşı aldı.