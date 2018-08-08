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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi 'i konuk edecek. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 10:23
Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. en eleme turu ilk maçında yarın Avusturya'nın LASK Linz takımıyla karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler yapacak. Zbigniew Dobrynin ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Beşiktaş - LASK Linz maçı D-Smart'tan yayımlanacak.

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Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0 mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

ise bir önceki turda Norveç'in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.

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BEŞİKTAŞ'IN 207. AVRUPA SINAVI

, yarın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı LASK Linz mücadelesi ile Avrupa arenasındaki 207. maçına çıkacak.

Avrupa sahnesinde başarılı işlere imza atan Beşiktaş, geride kalan 206 mücadelede 79 galibiyet, 83 mağlubiyetle aldı. Siyah-beyazlı ekip, 44 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş bu maçlarda rakip fileleri 273 kez havalandırırken, kalesinde 294 gol gördü.

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Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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