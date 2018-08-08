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, 'e gidiyor!

'da Freiburg forması giyen milli stoperimiz , 'ye transfer olmak üzere...

Giriş Tarihi: 8.8.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 10:05
Çağlar Söyüncü, Premier Lig'e gidiyor!

Freiburg'da forma giyen milli futbolcu için ekibi 'den çılgın bir teklif geldi. Sağlık kontrolünden geçecek milli futbolcu, daha sonra kendisini Ada ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

BONSERVİS BEDELİ: 25 MİLYON EURO

2015-2016 sezonunu büyük bir sürprizle şampiyon olarak bitiren Leicester City, böylece savunma hattını Çağlar ile güçlendirmiş oldu.? Leicester City, Çağlar Söyüncü için Freiburg'a bonuslarla beraber 25 milyon euro gibi bir teklif yapması bekleniyor.

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Çağlar Söyüncü, Premier Lig'e gidiyor!
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