İbrahim Üzülmez zaman istedi

Kasımpaşa maçının kendileri açısında zorlu geçeceğini belirten Üzülmez, "Yeni kurulmuş bir ekip olduğumuz için ilk 5 haftada bizim açımızdan takım olma yolunda biraz zamana ihtiyacımızın olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, 2018/2019 sezonunun açılışını kendi sahasında cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maçıyla yapacak. Zorlu mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, yeni sezonun hem kendi takımı hem de diğer rakipleri için hayırlı olmasını temenni etti. Üzülmez, "Sakatsız, belasız, güzelliklerin olduğu ve futbolun konuşulduğu fair-play içerisinde bir sezon olmasını temenni ediyorum." dedi.

'BİZİM İÇİN HER MAÇ ZOR'

Çaykur Rizespor'un yeni kurulmuş bir ekip olduğunu belirten Üzülmez, şöyle konuştu: "Bizim için her maç zor. Yeni kurulmuş bir ekip olduğumuz için ilk 5 haftada bizim açımızdan takım olma yolunda biraz zamana ihtiyacımızın olduğunu söyleyebilirim. Rakibimize baktığımız zaman beraber oynamayı alışkanlık haline getirmiş, hemen hemen kadrosunun yüzde 90-95'ini korumuş bir takıma karşı oynayacağız. Takımın başında da çok değerli Kemal Hocam (Özdeş) var, takımını iyi tanıyor ve oyuncularda birbirini iyi tanıyor. Tüm bunları göz önüne alınca hafta sonu bizim açımızdan kolay bir maç olmayacak.Düşüncemiz, mentalitemiz ve niyetimiz tamamen saha içerisinde Çaykur Rizespor'umuzu iyi yerlere getirmek için var gücümüzle saha içerisinde mücadele edip istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz. Bu ligde puan ve puanların ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Biz kendi taraftarımız önünde saha avantajımızı da en iyi şekilde değerlendirerek bu maçtan güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz."

'TARAFTARIMIZ ARKAMIZDA OLSUN'

Müsabaka öncesi taraftarlar desteğine de büyük ihtiyaç duyduklarını kaydeden Üzülmez, "Burada taraftarımıza da çok büyük görev düşüyor. Bu takıma Süper Lig'e çıkmıştır ve Süper Lig'de daha fazla sahiplenilmesi gerekmektedir. Taraftarımız arkamızda olsun. Onların desteğini arkamızda hissettikten sonra daha başarılı olacağımıza inananlardanım, o inancı fazlasıyla taşıyorum. Dolayısıyla taraftarımız bize sahip çıksınlar, destek olsunlar. Belki ilk 5 haftada mücadele olarak olmasa da oyunsal anlamda sıkıntılar yaşayabiliriz. Oyuncuların birbirini çok fazla tanımamasından kaynaklanan sıkıntılar olabilir ancak saha içerisinde Çaykur Rizespor formasını ve armasını mücadelesi ile en iyi şekilde sahaya yansıtan bir ekip olacaktır. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.