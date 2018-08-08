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Lens mi, Quaresma mı?

BAHADIR BEYARSLAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018
Lens mi, Quaresma mı?
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu Avusturya ekibi LASK Linz'i ağırlayacak olan Beşiktaş, avantajlı bir skor yakalayarak işi ilk maçta bitirmek istiyor. , Linz maçı için uyarılarını 'disiplini hiçbir zaman bırakmadan kendi oyunlarını sahaya yansıtmak' üzerinden yapıyor. Kadroda çok büyük çapta değişiklikler yapmayı düşünmeyen Güneş'in takımla çalışmalara 12 gün önce başlayan Pepe ve Quaresma için vereceği karar bekleniyor. Pepe'nin Linz maçında oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Lens'in iki maçtaki üstün formu Quaresma'nın yedek beklemesi anlamını taşıyor.

Hazırlık maçlarında iyi görüntü çizen Lens formaya yakın.
sonrasında 12 gündür idman yapan Q7 kulübede.

REÇBER BIRAKTI
BEŞIKTAŞ'TA futbol planlama ve geliştirme direktörlüğü yapan Serkan Reçber, görevinden ayrıldığını duyurdu. 20 Haziran'da göreve gelen Reçber şu ifadeleri kullandı: "Kısa bir süre önce başladığım görevimden ayrılma kararı aldım. Bana destek veren herkese teşekkür ederim."
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Lens mi, Quaresma mı?
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