Trabzonspor’da golcü alternatifi Anthony Nwakaeme

Trabzonspor, transferde flaş bir bölgeye takviye yapmak için harekete geçti. Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'ya alternatif olacak veya onları zorlayacak bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımında forma giyen Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldı. Teknik heyetin de onay verdiği 29 yaşındaki oyuncu için girişimlerin başlatıldığı bildirildi. Kulübü Hapoel Beer Sheva ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Anthony Nwakaeme için bonservis pazarlığı yapan yönetim, bu transferi uygun bir maliyetle sonuçlandırmayı amaçlıyor. Forvet hattında ve sol kanatta görev yapabilen Nwakaeme geçtiğimiz sezon 33 maçta 14 gol atmayı başardı.

İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ

Burak'ın fiziksel anlamda lige tam hazır başlaması mümkün görünmüyor ama bir başka gerçek var ki kulübün şu an içinde bulunduğu mali durum. Bu yüzden transferde önceliğin savunma bloğunda olması gerekli. Rodallega'ya da bir parantez açmak gerekiyor. Ben verilen şansı bu sezon iyi değerlendireceği düşüncesindeyim. Trabzonspor'un öndeki sorununu çözecek isim olacaktır.

ZEKİ YAVRU DÖNÜYOR!

Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile sözleşmesini fesheden Zeki Yavru ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. 2017-18 sezonunda Gençlerbirliği forması giyen ancak takımın küme düşmesinden sonra sorunlar yaşayan 26 yaşındaki oyuncu, önceki gün sözleşmesini feshetmişti. Uzun bir dönem Trabzonspor'da da oynayan sağbek oyuncusunun birkaç gün içerisinde Trabzon'da yönetim kurulu ile yeniden masaya oturması bekleniyor.?