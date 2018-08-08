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Van Hooijdonk'tan lilere mesaj

'nin Hollandalı eski futbolcusu , sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından mesaj gönderdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 14:15 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 14:19
Van Hooijdonk'tan Fenerbahçelilere mesaj

Hooijdonk, Kulübünün resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan videosunda, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba, Hollanda'dan size mesajım var. Öncelikle seçimi kazanarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç'u tebrik ederim. Onun bu muhteşem kulübe yeniden başarılar kazandıracağına hiç şüphem yok. Fenerbahçe taraftarını çok özledim. Ama şunu bilmelisiniz ki Fenerbahçe her zaman kalbimde yer alacak. Bu yeni kampanyada, takıma, teknik ekibe ve elbette taraftara başarılar dilerim. Büyük Fenerbahçe Kulübünün tarihindeki bu yeni döneme taze bir başlangıç yapalım."

Fenerbahçe Kulübünün "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü"nde açıkladığı sloganı kullanan Van Hooijdonk, "Yeniden Fenerbahçe" diyerek sözlerini tamamladı.

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Van Hooijdonk'tan Fenerbahçelilere mesaj
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