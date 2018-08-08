Ve Usain Bolt hayaline kavuştu

Atletizmin efsane ismi Usain Bolt
, profesyonel futbolculuk hayali için ilk adımı attı. Dünyaca ünlü atlet, Avustralya 1. Lig takımlarından Central Coast Mariners ile anlaşma sağladı. Avustralya ekibinin resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, A takıma dahil edilen Bolt'un profesyonel sözleşmesi olmayacak ancak profesyonel olarak futbol oynayabilme fırsatı olacağı belirtildi. Anlaşmanın ardından konuşan 31 yaşındaki ünlü isim, "Profesyonel futbol oynamak benim hayalimdi ve A-League'de oynamak çok değerli bir tecrübe olacak" dedi.