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Ve hayaline kavuştu

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Ve Usain Bolt hayaline kavuştu
Atletizmin efsane ismi , profesyonel futbolculuk hayali için ilk adımı attı. Dünyaca ünlü atlet, Avustralya 1. Lig takımlarından Central Coast Mariners ile anlaşma sağladı. Avustralya ekibinin resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, A takıma dahil edilen Bolt'un profesyonel sözleşmesi olmayacak ancak profesyonel olarak futbol oynayabilme fırsatı olacağı belirtildi. Anlaşmanın ardından konuşan 31 yaşındaki ünlü isim, "Profesyonel futbol oynamak benim hayalimdi ve A-League'de oynamak çok değerli bir tecrübe olacak" dedi.
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Ve Usain Bolt hayaline kavuştu
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