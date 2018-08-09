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: Rakip bize benziyor

“Umarım ’ne kazanarak başlarız. İngiliz ekibiyle benzer yönlerimiz var. Fizik kalitesi yüksek ve az pas yapan bir takımla oynayacağız”

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Abdullah Avcı: Rakip bize benziyor
3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında bugün Burnley'i konuk edecek olan M. 'de teknik direktör basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, "Umarım kazanarak başlarız. Burnley, son 50 senede ilk kez Avrupa kupalarına katılıyor. Son 3 sezondur 'de oynuyorlar. Benzer yönlerimiz var. Fizik kalitesi yüksek ve az pas yapan bir takımla oynayacağız. Bu sene öncelikli hedeflerimizden biri gruplara kalabilmek. Tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek ve başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.
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Abdullah Avcı: Rakip bize benziyor
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