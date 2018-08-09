Abdullah Avcı: Rakip bize benziyor

UEFA Avrupa Ligi
3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında bugün Burnley'i konuk edecek olan M. Başakşehir
'de teknik direktör Abdullah Avcı
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, "Umarım kazanarak başlarız. Burnley, son 50 senede ilk kez Avrupa kupalarına katılıyor. Son 3 sezondur Premier Lig
'de oynuyorlar. Benzer yönlerimiz var. Fizik kalitesi yüksek ve az pas yapan bir takımla oynayacağız. Bu sene öncelikli hedeflerimizden biri gruplara kalabilmek. Tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek ve başarılı olmak istiyoruz
" diye konuştu.