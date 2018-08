Cenk Tosun'a 3 yeni takım arkadaşı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Barcelona'dan Yerry Mina ve Andre Gomes ile Brezilyalı Bernard'ı kadrosuna dahil etti.

İngiltere'de transfer sezonunun son gününü yoğun geçiren Everton, Barcelona'dan Kolombiyalı Yerry Mina ve Portekizli Andre Gomes ile Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı Bernard'ı renklerine bağladı.

