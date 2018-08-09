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'a 3 yeni takım arkadaşı

'de transfer dönemi bugün sona ererken milli oyuncu 'un forma giydiği , kadrosunu Yrery Mina, ve ile güçlendirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 21:12 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 21:14
Cenk Tosun'a 3 yeni takım arkadaşı

takımlarından , Barcelona'dan ve ile Brezilyalı 'ı kadrosuna dahil etti.

İngiltere'de transfer sezonunun son gününü yoğun geçiren Everton, Barcelona'dan Kolombiyalı Yerry Mina ve Portekizli Andre Gomes ile Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı Bernard'ı renklerine bağladı.

Everton, Kolombiyalı Mina için Barcelona'ya 30,25 milyon avro bonservis bedeli ve sözleşmedeki ek maddelerin gerçekleşmesi halinde 1,5 milyon avro bonus ödeyecek. Portekizli Andre Gomes ise 2,25 milyon avro karşılığında bir sezon kiralık olarak İngiltere temsilcisinde forma giyecek.

Everton, Türk takımlarının transfer listesinde olduğu iddia edilen bonservisi elinde olan Brezilyalı kanat oyuncusu Bernard ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Cenk Tosun'a 3 yeni takım arkadaşı
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