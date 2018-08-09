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'de Doumbia i zora girdi

, kadrosuna katmak istediği 'nın inde geri adım attı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 14:41
Göztepe'de Doumbia transferi zora girdi

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor.

Orta saha ve forvete takviye yapmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılara görüşmelere başladığı yıldız golcü Seydou Doumbia pahalı geldi. Kulübü Sporting Lizbon'la yol ayrımına gelen Doumbia'ya yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenilen 'de oyuncunun 1.8 milyon Euro istemesi nedeniyle transferde geri adım attığı ifade edildi.

Süper Lig'den birçok kulübün Fildişi Sahilli futbolcuya talip olması nedeniyle fiyatın yükseldiği vurgulandı. Doumbia defterini tamamen kapatmak istemeyen ekibinin pazarlıklarını sürdüreceği ancak alternatif isimlere de yöneleceği belirtildi. Başkan Mehmet Sepil'in özellikle forvet transferinde çok aceleci davranmadığı dile getirildi. Teknik direktör Bayram Bektaş ise Deportivo La Coruna'dan kadroya katmayı düşündükleri orta saha Celso Borges transferinin çok zor olduğunu açıkladı.

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Göztepe'de Doumbia transferi zora girdi
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