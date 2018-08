Son dakika: Çağlar Söyüncü resmen Leicester City'de

Leicester City, Freiburg'ta forma giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi 22 yaşındaki Türk savunma savunma oyuncusuyla 5 yıllık anlaşmaya vardığı açıkladı. Altınordu'dan Freiburg'a transfer olan ve iki sezondur Almanya'da futbol hayatını sürdüren milli oyuncu için Leicester City'nin, Alman kulübüne yaklaşık 23 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Bu transferden dolayı Altınordu ise yüzde 25 pay alacak.

Genç yıldızın, yarın yeni takımıyla antrenmana çıkacağı bildirildi.

#lcfc can confirm that an agreement has been reached with SC Freiburg for the transfer of defender Çağlar Söyüncü.



