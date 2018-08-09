Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Çağlar Söyüncü resmen Leicester City'de

: resmen 'de

haberi.. ekibi , milli oyuncu 'yü resmen renklerine bağladığını açıkladı. Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi: 9.8.2018 20:10 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 20:43
Son dakika: Çağlar Söyüncü resmen Leicester City'de

, Freiburg'ta forma giyen 'yü kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi 22 yaşındaki Türk savunma savunma oyuncusuyla 5 yıllık anlaşmaya vardığı açıkladı. Altınordu'dan Freiburg'a transfer olan ve iki sezondur Almanya'da futbol hayatını sürdüren milli oyuncu için Leicester City'nin, Alman kulübüne yaklaşık 23 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Bu transferden dolayı Altınordu ise yüzde 25 pay alacak.

Genç yıldızın, yarın yeni takımıyla antrenmana çıkacağı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Çağlar Söyüncü resmen Leicester City'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN