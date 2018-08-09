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, yanıt bekliyor

, savunmada çok yönlü bölgelerde oynayan İranlı savunma oyuncusu 'ye yaptığı son teklifin yanıtını bekliyor. Bordo-mavililer bu i kısa bir süre içersinde olumlu yada olumsuz sonuçlandıracak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 11:19
Trabzonspor, Morteza Pouraliganji yanıt bekliyor

, İranlı Vahid Amiri ve Majid Hossein'in ardından, savunmada çok yönlü bölgelerde görev yapan 'ninde ini sonlandırmak istiyor.

Uzun süreden beri İranlı oyuncunun transferini sonuçlandırmaya çalışan bordo-mavili yönetim oyuncuya son teklifini yaptı. Oyuncuyla yakın temasta olan bordo-mavili kulüp İranlı oyuncunun yanıtını beklemeye geçti.

Geçtiğimiz sezon Katar'ın Al Sadd takımında forma giyen Morteza Pouraliganji, şu anda boşta bulunuyor. Bonservisi elinde olan İranlı oyuncu stoper, ön libero ve merkez orta saha olarak görev yapabiliyor.

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Trabzonspor, Morteza Pouraliganji yanıt bekliyor
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