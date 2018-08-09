"Vida’yı herkes istiyor ama resmi teklif yok"

Beşiktaş
Vida'yı satıp, hem mali açıdan rahat bir nefes almayı hem de yeni transferlere kaynak yaratmayı amaçlıyordu. Önceki gün Hırvat yıldız için İngiltere'ye giden başkan Fikret Orman
, görüştüğü menajerlerden resmi teklif istedi ama şu ana kadar dönüş olmadı. Orman'ın yönetim kurulu arkadaşlarına "Herkes Vida'yı istiyor ancak resmi bir şey yok. Vida'nın İspanya'ya gitmesi, İngiltere'ye göre daha yüksek ihtimal"
dediği öğrenildi. Bu konusunda istediği sonucu alamayan Fikret Orman, Chadli için beklemedi. Beşiktaş, Belçikalı yıldızın kulübü West Bromwich
'e yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin cevabını, İngiltere'de transfer sezonun bitimi olan bugün saat 19.00'a kadar bekleyecek. Öte yandan 2.5 milyon Euro'nun altında bir rakam önerilen kaleci Ospina ise yanıtını henüz Beşiktaş'a iletmedi.