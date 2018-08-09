Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > "Vida’yı herkes istiyor ama resmi teklif yok"

"Vida’yı herkes istiyor ama resmi teklif yok"

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Vida’yı herkes istiyor ama resmi teklif yok
Vida'yı satıp, hem mali açıdan rahat bir nefes almayı hem de yeni transferlere kaynak yaratmayı amaçlıyordu. Önceki gün Hırvat yıldız için İngiltere'ye giden başkan , görüştüğü menajerlerden resmi teklif istedi ama şu ana kadar dönüş olmadı. Orman'ın yönetim kurulu arkadaşlarına "Herkes Vida'yı istiyor ancak resmi bir şey yok. Vida'nın İspanya'ya gitmesi, İngiltere'ye göre daha yüksek ihtimal" dediği öğrenildi. Bu konusunda istediği sonucu alamayan Fikret Orman, Chadli için beklemedi. Beşiktaş, Belçikalı yıldızın kulübü 'e yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin cevabını, İngiltere'de transfer sezonun bitimi olan bugün saat 19.00'a kadar bekleyecek. Öte yandan 2.5 milyon Euro'nun altında bir rakam önerilen kaleci Ospina ise yanıtını henüz Beşiktaş'a iletmedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Vida’yı herkes istiyor ama resmi teklif yok"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN