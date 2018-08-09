Yazarlar Fenerbahçe'yi uyardı: Kadıköy'de işleri çok zor ama...

GÜRCAN BİLGİÇ: SANTRFOR ŞART

Santrforsuz oynanacak bir maçta Benfica karşısında gol yemeden maçı tamamlamak kolay değil. Bu nedenle çok dikkatli olmaları gereken ve birden fazla gole ihtiyaçları olduğu bir maç oynayacaklar. Kadro tecrübesine bu kez Kadıköy'ün atmosferi eklenecek. Benfica takımı şaşıracağı gibi, 3-4 sezondur arkasında seyirci göremeyen Fenerbahçeli futbolcular da aynı şaşkınlığı yaşayacaklardır. Ne yapıp edip Soldado'nun bu takıma girmesi, form durumuna baktığımız zaman da Valbuena'nın yeniden hamle oyuncusu olması gerekiyor. Elbette takım kalitesinin yükselmesi lazım ama Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı şu anda bir santrfor transferidir.