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Yazarlar 'yi uyardı: Kadıköy'de işleri çok zor ama...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında 'ya 1-0 yenilen , Kadıköy'de oynayacağı rövanş için umutlarını korudu. Zorlu Lizbon deplasmanında özellikle hücum bölgesinde yaşanan sorun göze çarparken, 50 bin taraftarının desteğiyle çıkacağı maçta sarı-lacivertlilerin tur şansını SABAH Spor yazarlarına sorduk. İşte aldığımız cevaplar:

Giriş Tarihi: 9.8.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 10:54
Yazarlar Fenerbahçe'yi uyardı: Kadıköy'de işleri çok zor ama...

GÜRCAN BİLGİÇ: SANTRFOR ŞART

Santrforsuz oynanacak bir maçta karşısında gol yemeden maçı tamamlamak kolay değil. Bu nedenle çok dikkatli olmaları gereken ve birden fazla gole ihtiyaçları olduğu bir maç oynayacaklar. Kadro tecrübesine bu kez Kadıköy'ün atmosferi eklenecek. Benfica takımı şaşıracağı gibi, 3-4 sezondur arkasında seyirci göremeyen li futbolcular da aynı şaşkınlığı yaşayacaklardır. Ne yapıp edip Soldado'nun bu takıma girmesi, form durumuna baktığımız zaman da Valbuena'nın yeniden hamle oyuncusu olması gerekiyor. Elbette takım kalitesinin yükselmesi lazım ama Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı şu anda bir santrfor transferidir.

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Yazarlar Fenerbahçe'yi uyardı: Kadıköy'de işleri çok zor ama...
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