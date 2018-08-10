Adana Demirspor sezonu galibiyetle açtı

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'de sezonun açılış maçında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup ederek sezonu 3 puanla açtı. Konuk ekibe galibiyeti getiren gol 26. dakikada Galip Güzel'den geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
15. dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içerisinde Pote'nin bekletmeden vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
26. dakikada Kage'nin pasında Galip meşin yuvarlığı boş ağlara gönderdi. 0-1
29. dakikada kazanılan korner sonrası yaşanan karambolde direk dibinde topu çizgiden Berk uzaklaştırmayı başardı.
37. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Pote sağ kanattan ceza yayı içerisine girerek yaptığı vuruşunda top yandan auta çıktı.
45. dakikada kazanılan serbest vuruşta Galip'in direkt kaleye çektiği şutunda kaleci Ferhat ayakları ile topu uzaklaştırdı.
İKİNCİ YARI
73. dakikada sol kanattan gelen ortada müsait durumdaki Pote'nin vuruşunda top üstten auta gitti.
75. dakikada gelişen Karabükspor atağında ceza sahası dışından Yusuf'un direkt kaleye çektiği şutta top yandan auta çıktı.
88. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre Eser'in direkt kaleye vuruşunda top kaleci Çağlar'da kaldı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Sarper Barış Saka xxx, Habip Tiryaki xxx, Mert Güzenge xxx
K.Karabükspor: Ferhat Yılmaz xx, Arif Bostancı xx (Melih Berat Aslan dk. 65 xx), Ahmet Karadayı xx, Berk Kervankıran xx, Berkay Yılmaz xx, Abdullah Sezgin xx, Ali Kemal Yılmaz xx (Cihan dk. 46 xx), Can Sıkılmaz xx, Emre Eser xx, Toykan Topuz xx (Fatih dk. 53 xx), Yusuf Akbulut xx
Yedekler: Furkan Kaçar, Fatih, Doğukan Sabih Toksöz, Sezer Gündüz
Teknik Direktör: Fikret Yılmaz
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Hakan xx, Milan Mitroviç xx, Batuhan xx, Galip xxx (Murat Akın dk. 90 ?), Hamidou Traore xx, Murat Duruer xx (Berk dk. 83 ?), Kage xx (Emre dk. 69 xx), Kosecki xx, Pote xx
Yedekler: Ahmet Sabri Fener, Adil, Orhan, Mehmet Kaan
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Galip Güzel (dk. 26) (A. Demirspor)
Sarı kartlar: Abdullah, Berkay, Berk, Yusuf Karabükspor), Galip, Çağlar Şahin (A. Demirspor)